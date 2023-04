Palladino: “Volevamo vincere per Berlusconi, usciamo con rammarico”

Raffaele Palladino al termine di Udinese-Monza ha commentato così il pareggio: “Questa gara è stata un mix di emozioni. Usciamo con rammarico, ma restare in vantaggio fino al 90′ qui a Udine è un segnale positivo. Siamo partiti bene, poi abbiamo preso gol su un errore di lettura. Il nostro merito è quello di essere rimasti in gara e aver fatto un grande secondo tempo, mettendo sotto l’Udinese. Dopo il vantaggio eravamo in completa gestione: non siamo stati cinici nelle ripartenze che abbiamo avuto, e il rigore finale l’avete visto tutti. Volevamo regalare una gioia a Silvio Berlusconi, ma so che è contento”

Foto: Twitter Monza