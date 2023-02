Palladino: “Vittoria che vale mezza salvezza, possiamo alzare l’asticella”

L’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, ha parlato in conferenza stampa in seguito alla vittoria ottenuta sul campo del Bologna. I brianzoli continuano la serie positiva di risultati, noni in classifica con ventinove punti. L’ultima sconfitta risale a novembre, quando i biancorossi hanno perso all’Olimpico contro la Lazio. Alcune parole del tecnico: “Vale mezza salvezza, ci dà grande slancio e grandi stimoli per alzare l’asticella. La squadra ha raggiunto la maturità, questa partita ci farà crescere tanto. Stiamo facendo un grandissimo lavoro, ci godiamo questo momento meraviglioso e i ragazzi si meritano queste soddisfazioni. Non sappiamo dove possiamo arrivare, bisogna prendere partita dopo partita e continuare a lavorare così”.

Foto: Instagram Palladino