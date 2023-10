Palladino: “Un buon punto perchè muoviamo la classifica. Colpani sta facendo un grande campionato, Mota deve dare di più”

Queste le parole del tecnico del Monza Raffaele Palladino dopo il pareggio interno con l’Udinese:

“E’ un buon punto perchè muoviamo la classifica. Prendo sempre il lato positivo delle cose. Buona anche la prestazione contro una squadra fisica come l’Udinese. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene e nella ripresa il rammarico è aver preso il gol da una situazione da fallo laterale. C’è del rammarico perchè potevamo anche vincere ma c’è comunque soddisfazione”.

Sui subentrati:

“Io ai cambi ci tengo tanto perchè chi entra deve capire il momento e aiutare la squadra. Singolarmente Bondo ha fatto molto bene, Birindelli ha fatto il suo. Valentin Carboni per quel poco che ha giocato ha fatto vedere qualità, Maric si impegna come al solito. Chi deve fare di più e Mota Carvalho, da lui mi aspetto di più e gliel’ho detto anche negli spogliatoi”.

Sulla poca lucidità nel finale di gara:

“Io credo che vadano dati dei meriti all’Udinese. Credetemi, dietro hanno degli “animali” con una qualità fisica impressionante. Forse una delle più fisiche dietro dell’intero campionato. Non era facile trovare spazi e soluzioni però fino alla fine ci abbiamo provato e questo mi è piaciuto”.

Sul calo del secondo tempo e su Colpani:

“Io non ho visto un calo della squadra sinceramente. Abbiamo provato a mettere sotto l’Udinese poi ci sono momenti della partita dove ci sono anche gli avversari che fanno il loro. Non è calata fisicamente anzi la squadra ne aveva ancora dentro. Colpani sta facendo un grandissimo campionato ma deve continuare a crescere. Io faccio la parte del cattivo, gli rompo sempre le scatole perchè da lui vorrei sempre di più. Ma perchè gli voglio bene e mi auguro il meglio per lui”.

Su Ciurria:

“No, io l’ho visto in crescendo. Sono sicuro che da adesso in poi inizierà il suo personalissimo campionato e da adesso in poi riuscirà a fare sempre meglio. Contro l’Udinese va detto che Colpani ha dovuto affrontare avversari tosti e di gamba”.

Foto: Instagram Serie A