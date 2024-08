Palladino su Nico Gonzalez: “Con lui parlo tutti i giorni, ci siamo detti tutto quel che dovevamo”

Durante la conferenza stampa di vigilia di Fiorentina-Puskas Akademia, oltre alle varie questioni inerenti alla partita il tecnico viola Raffaele Palladino ha affrontato anche il tema Nico Gonzalez, fortemente tentato dalla corte della Juventus.

Le parole del tecnico: “Con lui parlo tutti i giorni, è un ragazzo vero e sincero e ci siamo detti tutto quel che dovevamo. Il mercato è aperto, una cosa che non esiste, può destabilizzare ma non destabilizzerà, è una cosa personale tra lui e la società. Noi non siamo distratti da niente e da nessuno”.

Foto: Instagram Fiorentina