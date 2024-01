Palladino: “Su Kean dovete chiedere a Galliani. Maldini grande talento”

L’allenatore del Monza Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa del nuovo innesto biancorosso: “Maldini è un giocatore molto interessante, lo seguo da tempo. Ha grande talento, che va coltivato: lui viene da una grande dinastia di calciatori e sappiamo che ci può dare una grande mano come trequartista di sinistra, io lo vedo lì. Ora vedremo in che condizione fisica è, però si è presentato bene” – ha esordito il tecnico. Sul tema del mercato: “A questo Monza serve fare una grande prestazione domani. Il mercato lo lascio a Galliani, ci siamo sentiti stamattina e ci rivedremo stasera, gli ho detto che sono concentrato sulla partita e lui si occupa di mercato. Siamo in sintonia su questo”.

Foto: Instagram AC Monza