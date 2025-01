Palladino su Comuzzo: “Ha grande senso di appartenenza, il mercato non lo sposta”

Durante la conferenza stampa di presentazione del prossimo match di campionato, in cui la Fiorentina giocherà contro il Genoa, a parlare è stato Palladino. Il tecnico della Viola, tra i tanti argomenti toccati, si è voluto esprimere in merito a Pietro Comuzzo che è ormai diventato il leader del reparto difensivo. Queste le sue parole: “Pietro è un giovane-vecchio, è più maturo rispetto all’età che ha. Nessuno lo sposta, neanche le voci di mercato. Lui è un ragazzo straordinario, ha un grande senso di appartenenza per questa maglia. Io lo ringrazio, stravedo per lui”.

FOTO: Instagram Palladino