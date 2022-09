Palladino: “Stroppa il primo a telefonarmi. Gasperini un maestro per me”

Raffaele Palladino, ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo allenatore del Monza.

Queste le sue parole: “Sono orgoglioso di rappresentare la prima squadra, cercherò di dare il mio meglio, sono chiaro e ho grande voglia di fare bene”.

Cragno come sta?

“Sta bene, si sta allenando, sto valutando tutto. Ho voluto vedere tutti i ragazzi, siamo tanti, ora è il momento di fare, tutti devono mettersi a disposizione, come hanno già fatto. Ho trovato una buona base, di questo devo ringraziare Stroppa, ha fatto un ottimo lavoro. Ieri è stato uno dei primi a telefonarmi per augurarmi il meglio”.

È cresciuto con Gasperini.

“Gasperini per me è un maestro, sono riuscito da giocatore ad arrivare in nazionale. Mi ha insegnato calcio. Oltre a lui ho avuto bravissimi allenatori, ho cercato di prendere il buono da tutti”.

Esordio contro la Juve: “Mi sto concentrando sul discorso tattico, stiamo cercando di trovare le soluzioni migliori, stiamo cercando di dare delle idee e di inculcare la mia idea di calcio, ma non deve mancare l’aspetto emotivo. Dopo dei risultati negativi a livello emotivo sei giù, ma devo dire che ho trovato dei ragazzi con tanta disponibilità. Nel calcio in cui credo io non può mancare l’entusiasmo. Devono restare leggeri, positivi. Dobbiamo giocare con un cuore grande e un’anima pazzesca”.

