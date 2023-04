Palladino: “Stiamo dimostrando di essere una squadra matura. Dedichiamo la vittoria a Berlusconi, speriamo torni presto allo stadio”

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sullo Spezia.

Queste le sue parole: “Credo che sia stata una partita difficile, complessa, soprattutto all’inizio, perché lo Spezia ci ha messo in difficoltà partendo forte. I primi dieci minuti sono stati difficili, però dopo la squadra ha reagito bene: ci siamo messi bene in campo, abbiamo trovato le misure e siamo stati bravi a giocare tecnicamente. Credo sia stata una grandissima prestazione sotto tutti i punti di vista. La squadra cresce giorno dopo giorno, avevo una crescita soprattutto mentale, perché ci mancava questo filotto di vittorie. Lo volevamo, l’abbiamo raggiunto e ne siamo felici: questo gruppo mi stupisce giorno dopo giorno. Ci tenevo a citare il nostro presidente (Berlusconi, ndr), è colui che ci fa stare bene, ci dà la possibilità di avere un ambiente bellissimo. Ci tenevamo a ringraziarlo, ci manca allo stadio e speriamo di averlo presto con noi”.

Sugli obiettivi: “Intanto mi godo questo momento, non guardo in là ma il presente, che è la Roma. Dobbiamo pensare subito alla partita di mercoledì, ne abbiamo tre in una settimana e le dobbiamo preparare bene. Sappiamo di avere un presidente ambizioso, così come il dottor Galliani: questa proprietà ci dà stimoli e noi vogliamo crescere giorno dopo giorno. L’obiettivo deve essere chiudere bene quest’anno”.

Il Monza questa sera ha impressionato a livello mentale“Nei primi venti minuti lo Spezia ci ha messo in difficoltà, ha un bravissimo allenatore come Semplici che ho studiato e sapevamo che avrebbe potuto fare una gara di questo tipo. All’inizio lo Spezia ha avuto un’occasione clamorosa con una grande parata di Michele (Di Gregorio, ndr): spesso si parla degli attaccanti, ma noi abbiamo un grandissimo portiere. L’azione in cui abbiamo chiuso Agudelo è esemplare: vedevo 5, 6, 7 giocatori che non volevano assolutamente prendere gol. Va dato merito a loro”.

Foto: Instagram Palladino