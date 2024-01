Palladino: “Squalifica? Mi sentirò un leone in gabbia. Mercato? Con Galliani siamo in sintonia su tutto”

In vista del match contro il Frosinone, l’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa: “Squalifica? Personalmente vivo la partita in maniera intensa e so già che mi sentirò come un leone in gabbia. Ma sono consapevole di avere uno staff forte, io sarò in tribuna con i ragazzi delle video analisi. In panchina ci saranno Citterio e Peluso, saremo in continuo contatto”.

Sugli obiettivi:“Il nostro obiettivo è quello di rendere indimenticabile il nuovo anno. Abbiamo fatto un 2023 strepitoso e vogliamo provare a ripeterci. Ci sono tutti i presupposti per poterlo fare. Vogliamo continuare a stupire”.

Sul mercato: “Abbiamo avuto un incontro con Galliani e siamo in perfetta sintonia su tutto. Qualche giocatore ha trovato poco spazio ed è giusto che vada a giocare altrove, ma a livello di entrata siamo concordi al cento per cento”.

Sul Frosinone:“Dei loro calciatori ho avuto il piacere di conoscere a Monzello Mazzitelli, credo sia stato un giocatore sottovalutato perchè dal mio punto di vista ha tutto. Chi toglierei al Frosinone? Non saprei perchè è una squadra molto ben strutturata, per noi sarà una trasferta complicata su un campo difficile”.

Foto: Instagram Serie A