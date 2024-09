Palladino: “Spero di vincere un trofeo a Firenze. Colpani? Mi auguro possa ripetere le annate di Monza”

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato a DAZN sulle aspettative e sugli obiettivi stagionali.

Queste le sue parole: “Voglio cercare di dare il massimo per questa società che ha creduto in me e nel mio staff. Stiamo cercando di fare il nostro meglio perché siamo ambiziosi. Prima di me è stato fatto un grande lavoro e questa estate ci sono stati grandi cambiamenti. Stiamo lavorando per dare le giuste soddisfazioni ai tifosi. Il sogno sarebbe sollevare un trofeo ma intanto vogliamo creare un ambiente positivo qui al Viola Park, costruendo giorno dopo giorno un mattoncino alla volta per arrivare a questi obiettivi”.

Come ha trovato la squadra? “Non è facile passare da un certo sistema di gioco ad uno completamente diverso. Ci vogliono tempo, pazienza ed errori, perché fanno crescere. Vedo cose positive”

Su Colpani le aspettative non mancano. “Mi auguro che si ripeta. Ha margini di miglioramento ed essendo un grande professionista ci teneva tanto a venire qua a Firenze. Mi auguro che possa consacrarsi in Serie A e tornare in Nazionale”

Quante differenze ha trovato con Monza? “C’è un modo di stare in campo diverso. La Fiorentina viene da un ottimo percorso che le ha dato mentalità propositiva, una cosa che non deve mancare quest’anno”.

Cosa pensa le riserverà il futuro? E alla Fiorentina? “Sono rimasto sorpreso dalla qualità di giovani che ho visto qui a Firenze. Si allenano sempre con noi: alcuni devono ancora crescere, altri sono già pronti. Vedo un grande futuro per loro e sono contento che la Fiorentina abbia questo bacino di giovani”.

