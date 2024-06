Palladino: “Sono orgoglioso di rappresentare la realtà di Firenze. C’è un grande gruppo grazie al lavoro di Italiano”

Si è tenuta oggi al Viola Park la conferenza stampa di presentazione di Raffaele Palladino, neo tecnico della Fiorentina. Di seguito le sue parole:

“Sono orgoglioso di rappresentare la bellissima realtà di Firenze, ma grazie al Monza che mi ha permesso di allenare in Serie A, al presidente Berlusconi e al dottor Galliani, per me maestro calcistico e umano. Ora sono strafelice e molto motivato per fare un grande percorso in un ambiente davvero fantastico. C’è un grande gruppo, una grande ossatura, grazie al lavoro di Italiano e della società. Parliamo ogni giorno da quando sono arrivato, siamo in perfetta sintonia”. Sui calciatori: “Mi odieranno già, li ho rintracciati in giro per il mondo e chiamati uno per uno, li ho sentiti tutti carichi dopo la stagione intensa che hanno fatto. Per me è importante. Ora si riposeranno, ma c’è grande voglia. Il Viola Park? Pazzesco, il più bello che abbia mai visto. Ti rendi conto della grandezza e dell’ambizione”. Sulla nuova Fiorentina: “Abbiamo l’ambizione di fare bene, di costruire qualcosa di importante. La squadra è la nostra, di tutti, e vuole divertire, comandare la partita. Vedo tanta positività nell’ambiente”.

Foto: instagram Fiorentina