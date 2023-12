Palladino: “Sono orgoglioso dei miei ragazzi, avremmo meritato il pareggio. Juve da scudetto? Assolutamente sì”

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Io non partirei dai minuti finali, ma da una grande prestazione della squadra. Il gol finale è anche fortuito, Gatti ha ciccato la palla. Peccato, ma sono orgoglioso dei miei ragazzi. Abbiamo messo in campo qualità tecniche e fisiche e meritavamo almeno il pareggio”.

Come mai ha affrontato la partita così? “Volevamo non dare riferimenti alla Juventus, che ha tre difensori molto forti. La partita è stata fatta bene nel primo tempo, ma siamo stati sterili e abbiamo sofferto da rimesse laterali e calci d’angolo. I cambi poi hanno dato una sterzata e direi che abbiamo fatto un’ottima partita. Raggiunto il pareggio era quasi fatta, siamo stati leggeri in un duello fisico e la Juve ci ha castigato”.

Con Carboni volevi mettere più in difficoltà la Juve? “Volevamo aprire le maglie della Juventus, loro si difendono molto bassi. La squadra è stata brava, era difficile entrare e Valentin ha fatto bene. Lui come gli altri che sono entrati hanno dato vivacità”.

Bicchiere mezzo pieno? “Quando affrontiamo le big, vedo che i ragazzi se la vogliono giocare. Questa è una mentalità raggiunta da tutti ed è molto bello. Dobbiamo essere tutti orgogliosi, ce la siamo giocata con la prima in classifica e usciamo con rammarico”.

Dicembre stimolante? “Mi aspetto quello che facciamo dallo scorso anno, giocando con i nostri principi di gioco. Non dobbiamo snaturarci in base all’avversario. Affrontiamo Genoa poi Milan, Fiorentina e Napoli e proveremo a fare bene anche in questo mese”.

Come si migliora sulle palle inattive? “Il 30% dei gol sono da calci piazzati, li facciamo e si possono anche subire. Ci lavoriamo tantissimo, ne abbiamo preso qualcuno in più ultimamente e oggi affrontavamo una squadra strutturata”.

Il corner dello 0-1 è dubbio: “Pessina mi ha detto dal campo che l’aveva toccata Vlahovic. Non sembra che sia uscita la palla, ma peccato perché da quell’angolo è uscito il gol”.

La Juve può battagliare con l’Inter per lo scudetto? “Assolutamente sì, perché la Juve è costruita sempre per quello e ha una mentalità vincente. Quest’anno vedo una squadra in salute, che sa difendere meglio dell’anno scorso e che ha un impegno a settimana. Se la giocherà fino alla fine”.

Foto: Instagram Serie A