Palladino: “Sono legato al Monza. Mi godo queste ultime sei partite e poi parlerò con Galliani”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha così parlato dopo il pareggio per 0-0 contro il Bologna: “L’abbraccio nel finale rappresenta noi, la nostra grande famiglia. Ho dei ragazzi fantastici, sono fortunato ad avere a che fare con loro. Danno tutto, mi ascoltano e soffrono anche durante gli allenamenti per poi fare queste grandi prestazioni. Il Bologna ha fatto una grande partita, abbiamo fatto la partita giusta. Gli ho dato un giorno libero in più per premio poi gli avevo promesso una cena se avessimo fatto risultato quindi mi toccherà pagare. Perdite di tempo? Non mi sembra di aver visto questo. Sono molto amico di Thiago, abbiamo perso solo tempo per una sostituzione dove un giocatore non stava bene. Spiace sentire attaccare i miei ragazzi così, sono bravi ragazzi e non abbiamo mai avuto problemi del genere con altre squadre”.

Poi ha proseguito: “Lavoriamo sempre con dei principi chiari, vogliamo proporre gioco e avere il possesso palla, anche se oggi è successo meno per merito degli avversari. La direzione è questa, di saper giocare dal basso coinvolgendo il portiere, che diventa l’uomo in più. Così cambia il calcio, prima questo aspetto non si curava e ora è fondamentale. Non mi piace il giocatore fermo in una posizione, devono essere dinamici. È complicato da spiegare ma durante la settimana è più facile da capire”.

L’allenatore ha concluso: “Abbiamo affrontato una grande squadra, non è lì a caso. I ragazzi sono stati strepitosi, non era facile affrontare il Bologna in casa oggi. Solo Inter e Milan li hanno battuti qui. Lasciare la famiglia Monza? Sono legato a questa squadra, mi godo queste ultime sei partite e poi parlerò con Galliani”.

Foto: Instagram Palladino