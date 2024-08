Palladino: “Siamo venuti qui per passare il turno. Adli? Ha personalità, siamo contenti sia a Firenze”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della fondamentale sfida in Ungheria contro la Puskas Akademia, Palladino ha parlato della crescita della squadra, della gara di domani, e dell’innesto dei nuovi acquisti. Uno tra tutti Yacine Adli, non convocato per la trasferta europea (dato il recentissimo arrivo a Firenze), ma che tornerà utile per le prossime gare e apporterà caratteristiche uniche nel centrocampo viola.

Crescita della squadra: “E’ una ricostruzione, è ovvio che ci vuole un po’ di tempo. Stiamo crescendo giorno dopo giorno. C’è partecipazione da parte dei ragazzi, grande atteggiamento di squadra. Sono tranquillo su questo. Ci vuole un po’ di tempo per gli automatismi passando per le difficoltà, le critiche e i momenti in cui non si riescono a fare le cose. E’ lì però che si cresce insieme”.

Su Adli: “E’ un giocatore forte che ha giocato nel Milan e viene da una grande squadra. Ha personalità ed è un grande palleggiatore. Ci porta qualità tecniche, dinamismo e imprevedibilità. E’ un giocatore importante per noi, siamo contenti che sia venuto a Firenze”.

La partita di domani: “Siamo venuti qui per passare il turno. Sappiamo che affronteremo una squadra che proverà a metterci in difficoltà perché per loro è una partita storica. Noi ci siamo preparati bene a questa partita e domani voglio vedere una squadra che scende in campo con un atteggiamento feroce, chi scende in campo deve avere personalità perché ci teniamo a passare il turno in Conference”.

Foto: Instagram Fiorentina