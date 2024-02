Palladino: “Siamo in fiducia. Il Milan si ferma facendo una partita perfetta sotto qualsiasi punto di vista”

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha presentato in conferenza stampa il posticipo di campionato contro il Milan alla vigilia del match dello U-Power Stadium. Queste le sue parole:

Palladino, come sta il Monza? Come arriva alla sfida con il Milan?



“Squadra in fiducia, è vero. La settimana è stata positiva, i miei calciatori sono tutti sul pezzo e pronti a mettermi in difficoltà per quelle che saranno le scelte di formazioni. Affronteremo un Milan molto forte e non sarà semplice fare punti ma proveremo a metterli in difficoltà.”

Come si ferma il Milan?

“Si ferma facendo una partita perfetta sotto qualsiasi punto di vista, curando qualsiasi dettaglio anche perché affrontiamo una squadra in fiducia e che viene da tanti risultati positivi. Dal mio punto di vista sono ancora in corsa per lo scudetto, il Monza dovrà fare una gara perfetta. Ho chiesto ai calciatori fiducia, leggerezza e spensieratezza. E coraggio nel giocarsela.”

Una qualità in particolare che teme del Milan?

“Il Milan ha tante qualità, si difende bene e attacca bene. Pioli sta facendo un ottimo lavoro sia in campionato che in Europa League. Squadra che sa cosa fare, quando farlo. Difficile da affrontare ma non sono imbattibili, proveremo a metterli in difficoltà cercando di sfruttare i pochi punti deboli che hanno.”

Foto: Twitter Monza