Palladino: “Siamo in emergenza in difesa. Stimo molto Sousa, la classifica della Salernitana è bugiarda”

Raffaele Palladino, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la gara casalinga di domani contro la Salernitana, iniziando dalle condizioni del Papu Gomez: “Il Papu è a disposizione, sta lavorando per la squadra. Quello che più mi piace è che lui è un campione di testa e può giocare in ogni partita. Dopo due allenamenti ha trovato subito spazio. Non conosco le cause della mancata convocazione di Pessina in Nazionale, lui sta bene. Per la sua mentalità, penso che questa esclusione gli permetterà di crescere e ritornare al più presto a vestire la maglia azzurra”.

Poi ha proseguito parlando della situazione in casa Salernitana: “Sono un grande estimatore di Sousa, che ho conosciuto a Coverciano. La sua squadra gioca molto bene, con tante rotazioni e principi di gioco. Domani dobbiamo affrontare al meglio gli avversari, senza trascurare i dettagli. La Salernitana è in una posizione di classifica bugiarda e farà di tutto per metterci carattere”.

Infine, sulla situazione infortuni: “Siamo un po’ in emergenza, soprattutto dietro. Izzo non ha recuperato, Cittadini domani non ci sarà causa piccolo infortunio. Caprari e Bettella saranno ancora fuori, mente Pessina sarà presente”.

