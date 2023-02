Palladino: “Sconfitta pesante, ma niente drammi. L’Arechi ha inciso tanto”

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Salernitana.

Queste le sue parole: “Sapevo che la Salernitana si sarebbe difesa più bassa puntando sulle ripartenze, a me l’approccio è piaciuto ed eravamo in comando del gioco senza rischiare nulla. Potevamo passare in vantaggio, c’è stata l’occasione clamorosa di Ciurria e il primo tempo è stato pericoloso. Dopo lo svantaggio ci siamo disuniti, abbiamo perso identità e ci siamo innervositi. Lo testimonia il fatto che forzavamo le giocate, cosa che noi non facciamo mai. Il 2-0 della Salernitana è stato decisivo nell’economia del gioco e vanno riconosciuti i meriti di un avversario che ha spinto e che ha mostrato coraggio. Ripartivano sempre bene, dico che il nostro nervosismo doveva essere trasformato in positività e cattiveria agonistica. Analizzeremo la sconfitta, per noi era uno scontro diretto contro una Salernitana forte. Nessun dramma”.

Sull’ Arechi: “Conosco passione e amore del popolo di Salerno per questa maglia. Nonostante un periodo negativo l’Arechi è stato l’uomo in più della Salernitana, avevo detto ai ragazzi che l’ambiente non era facile e faccio i complimenti ai tifosi granata che hanno dato una grossa mano e hanno inciso. Dopo l’1-0 erano loro la spinta in più. Dico, però, che anche noi ci abbiamo messo del nostro. Predico equilibrio. Ieri parlavano di una cosa, oggi dicono che ho sbagliato la formazione. Noi siamo una neopromossa, stiamo facendo un ottimo lavoro e abbiamo giocato contro un avversario che merita grande rispetto”.

Sulla salvezza: “Alla Salernitana lo auguro. Noi dobbiamo continuare sulla nostra strada, se ad oggi abbiamo raggiunto grandi risultati è perchè abbiamo lavorato nel modo giusto. Salviamoci il prima possibile”.

Sugli errori difensivi: “Sulle preventive non siamo stati bravi, quando perdevamo palla uscivano meglio di noi e su questo c’è da lavorare. La Salernitana ha buoni attaccanti”.

Foto: Instagram Palladino