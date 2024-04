Palladino risponde a Motta: “In questo modo vengono attaccati giocatori leali e professionisti”

“La gestione di La Penna ha avvantaggiato la squadra che voleva giocare di meno”, così Thiago Motta dopo il pareggio per 0-0 contro il Monza. Intervenuto in conferenza stampa, Raffaele Palladino, ha risposto così: “Sono molto amico di Thiago ma su questo non sono d’accordo. Si è perso tempo solo sull’episodio di Izzo che è andato giù ma non aveva bisogno dello staff medico. Mi dispiace perché in questo modo vengono attaccati i nostri ragazzi che sono giocatori leali e professionali”.

Foto: Instagram Monza