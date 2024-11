Palladino: “Queste gare le vinci con scaltrezza. Giocatori di spessore fanno la differenza. Il gruppo? Non ha voluto il giorno libero”

Il tecnico Raffaele Palladino ha espresso il suo parere sulla vittoria della squadra direttamente dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino:

Avere giocatori di spessore fa la differenza, queste gare le vinci con scaltrezza. E questi giocatori speciali tirano fuori dal cilindro delle giocate che valgono qualcosa in più. Noi allenatori siamo felici di avere questi giocatori. Ma oggi mi è piaciuta tutta la squadra, c’è stata anche sofferenza. Ora recuperiamo le forze per l’Europa”.

Sulla classifica: “Fa effetto, mi fa piacere che i ragazzi guardino la classifica anche se dico loro di non farlo…Dobbiamo pensare una gara per volta, dobbiamo migliorare: oggi abbiamo vinto, ma non abbiamo giocato come piace a me. Nel secondo tempo abbiamo rinunciato un po’ a giocare, lo dico dopo una vittoria. Venivamo da due trasferte difficili, giocare a Genova e Torino era dispendioso. Ma mi è piaciuto lo spirito di squadra, dobbiamo cavalcare questo entusiasmo e pensiamo subito alla Conference”

Come si mantiene l’equilibrio?: “Le sfumature fanno capire quanto sia competitivo il gruppo. Volevo lasciare libero domani, il gruppo non ha voluto e domani si allenano, fa capire quanto siano sul pezzo e quanto vogliano competere e migliorarsi. E’ una bella soddisfazione. E ringrazio anche i tifosi, erano in tanti ed è stato bello, la vittoria è per loro”.

Questa squadra può restare ai vertici della classifica?: “Per me sì, lo dimostra ogni giorno con la mentalità e con la competizione. Vedi come preparano le partite, come sono attenti ai particolari. Io potrei non allenare più, sono talmente bravi loro a trovare soluzioni e mi lasciano tranquillo. Ma voglio dire che non abbiamo fatto niente, è un bel momento e nemmeno io mi aspettavo di cavalcare questo entusiasmo. Si è creata magia nello spogliatoio, ma non caliamo nemmeno di mezzo centimetro. Le gare sono complicate, dobbiamo rimanere umili e pensare una gara per volta cercando di stupire tutti quanti. Nessuno si sarebbe aspettato questa situazione”.

Foto: Instagram Fiorentina