Palladino: “Prima volta contro il Milan senza il presidente Berlusconi: combatteremo anche per lui”

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di San Siro contro il Milan: “È la prima volta che affrontiamo il Milan senza il Presidente Silvio Berlusconi. Mi diceva sempre ‘Chi ci crede combatte e vince’. Cercheremo di combattere per lui. Era molto ambizioso e dobbiamo proseguire su questa mentalità”.

Sul momento della squadra: “La classifica del Monza è decisamente bella. Vincere aiuta a vincere, dopo l’ultimo successo col Genoa questa è stata una bellissima settimana. Siamo soddisfatti del percorso ma dobbiamo mantenere i piedi per terra. Vogliamo segnare di più ma anche mantenere la solidità difensiva”.

Foto: Instagram Serie A