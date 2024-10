Palladino: “Potevo rimanere nella comfort zone a Monza. Ma avevo bisogno di nuove sfide”

Raffaele Palladino, nuovo allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport del suo momento e della scelta del progetto dei viola.

Questo il suo pensiero: “Momento sicuramente positivo per quanto mi riguarda e per i risultati che sono arrivati. Ci sono aspetti su cui migliorare e stiamo lavorando per questo, all’inizio abbiamo avuto delle difficoltà a trovare l’identità di squadra e ora siamo sulla strada giusta. C’è grande crescita nei ragazzi, abbiamo fatto una sola sconfitta in quella che probabilmente è stata la miglior partita giocata, cioè contro l’Atalanta. Sono contento di ciò che la squadra sta esprimendo adesso”.

La cosa più difficile e quella più facile dal suo arrivo? “Non ce n’è una particolare di difficoltà… Il cambiamento a me piace, potevo restare in una zona di confort come Monza ma ho voluto qualcosa di diverso, ho voluto le coppe e la Fiorentina mi ha cercato fortemente. Arrivi in una società nuova con giocatori nuovi e devi trovare un’identità, ma nelle difficoltà si cresce quindi ben vengano, perché noi siamo qui apposta per risolverle. Ho una società che mi ha messo in condizione di lavorare bene e la ringrazio ed i giocatori lavorano bene. Io sono felice qua a Firenze, ho trovato una città meravigliosa. Vivo 24 ore al Viola Park ma quando posso mi godo la città che è bellissima”.

Foto: sito Fiorentina