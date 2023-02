Palladino: “Più difficile giocare contro la Samp rispetto alla Juve. Punto che vale come una vittoria”

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio ottenuto all’ultimo secondo contro la Sampdoria: “Confermo quello detto in conferenza, è stato più difficile giocare contro la Samp rispetto alla Juventus. In serie A non c’è niente di scontato, ci sono allenatori bravi e difficoltà in ogni partita. Sapevamo di affrontare una squadra vogliosa di fare punti, ci hanno messo in difficoltà accettando tutti i duelli. Grane merito alla Samp, voglio fare i miei complimenti ai blucerchiati e a mister Stankovic, ma noi siamo stati bravi a rimanere in partita. Non abbiamo mollato, questa squadra ha grande cuore e non molla mai niente fino all’ultimo secondo. È un punto d’oro che vale come una vittoria”. E sulle ambizione future: “Vi ringrazio per i complimenti, cerco di non ascoltarli perché devo restare concentrato sulla squadra. I complimenti vanno fatti a loro. Gli obiettivi del Monza? Sarò ripetitivo, il nostro scudetto deve essere la salvezza. Nello spogliatoio si è creata una magia unica, è un gruppo fantastico, non ho mai visto in 20 anni un gruppo così coeso. Non so dove potremo arrivare, dobbiamo continuare a dare il massimo partita dopo partita. A salvezza raggiunta, tireremo le somme. Conosciamo le ambizioni della società, sentire il presidente che parla di scudetto mi dà tanta energia e mi stimola a lavorare sempre di più”.

Foto: Instagram Palladino