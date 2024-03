Palladino: “Penso al Monza, il mio futuro è la gara con il Genoa. Le voci sulla Lazio sono extra campo. Bisogna avere rispetto per Sarri”

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Genoa.

Queste le sue parole: “I numeri del Monza sono importanti e fanno parte di un percorso che va avanti dalla passata stagione. Sono orgoglioso di quello che stiamo facendo. E altro aspetto importante il fatto che tutti i calciatori stanno avendo spazio”.

Ritrova da avversario il Genoa. Che partita sarà dal punto di vista personale e dei ricordi? “Sono legatissimo sia alla città che al Genoa, in quelle stagioni ci siamo tolti grandi soddisfazioni. Era il Genoa di un maestro come Gasperini. Sono ricordi indelebili e che rimarranno per sempre. Come squadra devo dire che stanno facendo un campionato bellissimo, ho visto una loro crescita e sono molto forti. Hanno il centravanti della Nazionale, Retegui, e poi tanti altri giocatori di esperienza e qualità.”

Alcuni giocatori sono scesi in campo meno rispetto ad altri. Fra questi c’è qualcuno che ha maggiore possibilità di giocare a breve? “Cerco di schierare chi ritengo pronto. Sono tranquillo perché potrebbero scendere in campo tutti i 26 componenti della rosa. Machin, Ciurria e Zerbin ultimamente hanno trovato meno spazio ma sono convinto che presto riusciranno a ritagliarsi il proprio spazio”.

Su Birindelli: “Con Samuele abbiamo fatto un bel percorso, ha fatto tutto lui, è migliorato esponenzialmente e può ancora crescere. Per quanto riguarda la palla che poteva dare a Dany Mota Carvalho domenica lo sa, poteva darla, ma non l’ha visto, è un dettaglio”.

Avete fatto una tabella di marcia da qui fino alla fine del campionato? “Ti dirò la verità, sono concentrato solo sul Genoa e non so neanche chi affronteremo tra una settimana. Guardare a lungo termine non mi piace perché il nostro focus è proiettato a domani”.

Si è parlato dell’interesse della Lazio nei suoi confronti per un eventuale post Sarri. Ci sono novità sul suo futuro?

“Il mio futuro è la partita con il Genoa. Ci metto sempre tanto impegno e tanta passione in ciascuna cosa che faccio. Vorrei che questa stagione non finisse mai. A inizio anno avrei fatto fatica a crederci di essere in questa situazione. Le voci sul mio futuro sono extra campo, perciò non mi interessano. Bisogna avere rispetto per la Lazio e per Sarri”.

Un pensiero all’Europa lo fate? “Dirò sempre cose banali e scontate ma il nostro obbiettivo è solo fare bene con il Genoa. Questo club aveva come obbiettivo la salvezza e siamo vicini a centrarla. Tutto ciò che verrà dopo sarà un di più. Davanti al Monza ci sono squadre più forti. Ci proveremo ma sarà molto complicato arrivare dall’altro lato della classifica”.

