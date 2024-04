Palladino: “Partita tosta. Pareggio giusto. I dettagli hanno fatto la differenza”

Il modulo: “Abbiamo lavorato col 4-2-3-1 perché sapevamo che potessero far fatica ad accorciare su Pessina e volevamo creare superiorità in mezzo. Nel primo tempo siamo stati bravi su questa situazione. In fase di non possesso siamo andati uomo su uomo. Volevamo togliere il possesso al Lecce. Mi è piaciuto l’atteggiamento di squadra nelle due fasi. Pessina ha libertà di muoversi lungo il fronte d’attacco. L’importante è trovare lo spazio giusto, lavoriamo tanto sull’occupazione degli spazi, lui è bravo a trovare la posizione per fare male alla squadra avversaria”.