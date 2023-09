Palladino: “Ottimo primo tempo, va dato merito all’Atalanta. Sarà un campionato diverso, difficile sostituire Carlos Augusto”

Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, analizza ai microfoni di Sky Sport la gara persa 3-0 contro l’Atalanta: “Abbiamo affrontato una squadra con valori tecnici e fisici impressionanti, costruita per obiettivi importanti e posizioni di classifica alte allenata molto bene da un tecnico come Gasperini. Siamo venuti a giocare la partita con coraggio, il nostro è stato un ottimo primo tempo. La cosa che mi dispiace è aver preso il secondo gol, poi è normale che sotto di due gol diventa complicato riprenderla. Vanno dati grandi meriti all’Atalanta, ma il percorso di crescita passa anche attraverso queste sconfitte. La squadra sta bene, è in palla e dobbiamo continuare così. Il nostro campionato è diverso da quello dell’Atalanta, bisogna pensare a salvarci”.

Poi ha proseguito parlando del nuovo arrivato Colombo: “Abbiamo creato tanto in queste tre partite, non mi preoccupo se la prima punta non fa gol. Sarei preoccupato se non creassimo occasioni. La squadra riconosce quello che deve fare, mandiamo tanti uomini in area. Questa partita ci servirà per farci migliorare. Avendo perso Carlos Augusto è complicato andare a ritrovare quei gol da un’altra parte. Ci proveremo, è compito mio mettere la squadra nelle condizioni di poter fare il massimo anche sul piano realizzativo. Non farei paragoni perché siamo una squadra diversa, più giovane. La società ha fatto un mercato di questo tipo, è un campionato diverso e molto equilibrato. Faremo il possibile per raggiungere il prima possibile la salvezza”.

Infine: “Non siamo una squadra di grande struttura fisica per competere contro un avversario come l’Atalanta. Contro le grandi squadre soffriremo questo ma non ci possiamo snaturare mettendola sul piano tecnico. Non possiamo andare a fare la guerra, vogliamo provare a giocare sempre”.

Foto: Instagram Serie A