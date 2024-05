Palladino: “Ottima prova, meritavamo qualcosa in più. Futuro? Ne riparleremo tra un mesetto”

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato a Dazn dopo il paregggio contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una grande partita, sia a livello di qualità di gioco che nella fase di non possesso. Siamo andati a prenderli con coraggio e la squadra si è espressa al meglio sotto tutti i punti di vista. Il calcio è fatto di coraggio, bisogna averlo e quando ci sono questi errori non mi arrabbio. Al di là di questo, mi è piaciuto tutto della squadra. Abbiamo creato tanto nel primo tempo e nel secondo abbiamo ripreso la partita. Siamo riandati sotto, chiunque poteva abbattersi e alla fine l’abbiamo ripresa di nuovo. C’è rammarico, meritavamo di più”.

Subire gol nei primi 20 minuti è un discorso di approccio? “Tante volte siamo andati sotto, poi non è facile. Quando siamo andati in vantaggio, non abbiamo mai perso. Questo fa parte delle stagioni, voglio focalizzarmi sui lati positivi della squadra che sono tanti. Oggi, contr una squadra con grandi giocatori e vogliosa di far punti, credo che sia stata una delle migliori nostre partite”.

Solo a Colpani e Pessina lasci libertà: “Sì, lascio tanta libertà ma in realtà lo faccio con tutti. Il nostro gioco è fatto di rotazioni e occupazioni dello spazio. La squadra deve giocare e trovare l’uomo libero. Lascio tanta scelta a tutti, per me il calcio è anche libertà. Ci sono giocatori che ti danni anche loro le soluzioni e rendono il lavoro nostro più facile”.

Sulla gara: “Dopo i primi 5 minuti, ero sicuro che i ragazzi avrebbero fatto una grande partita. Puoi andare sotto, ma si vedeva che la squadra c’era. Si vedeva che voleva ottenere un risultato, anche chi è entrato ha fatto bene al di là dell’errore sul gol. Ritrovarsi sul 2-1 per la Lazio era incredibile, i ragazzi meritavamo questa soddisfazione”.

Le ha detto che è il momento di spiccare il volo? “Ne parlerò con lui a fine stagione, tra un mesetto, ora vogliamo chiudere nel migliore dei modi il campionato. I ragazzi lo meritano, i discorsi miei passano in secondo piano. Io sono molto ambizioso, ma ci sarà tempo per parlarne”.

Foto: twitter Monza