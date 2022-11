Palladino: “Oggi è stata la partita perfetta. Sono fiero dei miei giocatori”

Palladino in conferenza stampa ha analizzato la vittoria di oggi contro la Salernitana. Di seguito le sue parole: “E’ stata la partita perfetta oggi. Era una sfida molto insidiosa ed avevo chiesto la gara perfetta ai miei calciatori. Non era facile perchè potevamo pagare anche la stanchezza visti i tanti impegni ravvicinati ed invece i miei giocatori hanno dato grandi risposte sotto diversi punti di vista. Un peccato che ci sia la sosta adesso che eravamo in forma. Ritengo anche che ci sono cose da migliorare, abbiamo dei margini per farlo. Ad esempio dobbiamo essere più cattivi nel concretizzare le tante occasioni. Ora bisogna pensare a chiudere bene il girone di andata.”

Foto: Twitter Monza