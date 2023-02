Palladino: “Obiettivo salvezza. Sensi sta bene ed è convocato”

L’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, ha presentato in conferenza stampa la trasferta di Serie A in programma domani alle 15 contro il Bologna al Dall’Ara. Alcune parole del tecnico dei brianzoli: “Stefano Sensi sta bene, ha lavorato il triplo del normale per tornare il prima possibile. Per noi è fondamentale. Per la partita di Bologna è a disposizione”.

Bologna: “Faccio i miei complimenti a Thiago Motta, sta confermando le capacità che ha dimostrato lo scorso anno. Noi abbiamo un bellissimo rapporto, tanti ricordi sin dai tempi del Genoa, mi farà piacere domani affrontare un amico. Il Bologna viene da tre risultati utili consecutivi, è in un grande momento di salute e fiducia. Sarà una partita pericolosa e piena di insidie, all’andata ci hanno battuti. In settimana li abbiamo studiati e dovremo cercare di limitare i loro principi di gioco”.

Obiettivo: “Sarò un disco rotto, ma per noi conta solo la salvezza in questo momento. Tutti gli elogi che arrivano fanno piacere, ma focalizzerei l’attenzione sui ragazzi”.

Foto: Instagram Palladino