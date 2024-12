Palladino: “Obiettivo raggiunto. Primo tempo? Colpa mia”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro il Vitoria Guimaraes: “La cosa più importante era il nostro obiettivo, entrare tra le prime otto, E l’abbiamo raggiunto, siamo contenti e soddisfatti. Ringrazio la squadra, mi è piaciuto molto l’atteggiamento. Non era facile, aver raggiunto questo traguardo non era scontato. Non fare un altro turno a febbraio era importante, possiamo allenarci di più e questo è fondamentale”.

Poi ha proseguito: “Non devo rimproverare nulla alla squadra. Affrontavamo un buon avversario, temibile in casa, in un ambiente caldo. Giocavano in transizione e ci sporcavano le giocate. Nel secondo tempo chi è entrato ha dato energie, la squadra ne aveva bisogno. Infatti abbiamo concesso ma creato anche tante palle gol, ci fanno crescere queste partite. Dobbiamo essere soddisfatti”.

Foto: Instagram Fiorentina