Palladino: “Non sono un integralista, ma la mia idea è quella di giocare con il 3-4-3 o il 3-4-2-1”

Durante la conferenza stampa di presentazione al Viola Park, il nuovo allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha fornito degli spunti in più anche sul possibile modulo per la prossima stagione, ammettendo di non essere un integralista e di essere disposto anche a cambiare. Di seguito le sue parole:

“Non sono un integralista, mi piace cambiare. In questi due anni ho cambiato molto, non credo in un sistema ma nei principi di gioco, i miei giocatori si adattano a più posizioni. La mia idea è quella di giocare con il 3-4-3, 3-4-2-1, ma la Fiorentina viene da un percorso di 4-3-3, 4-2-3-1, quindi vediamo. Ma l’ossatura iniziale potrebbe essere quella della difesa a tre”. Sul tema centravanti: “Ribadisco che ci confrontiamo più volte al giorno con Ferrari, Pradè e Goretti. Sappiamo dove intervenire, l’attaccante determina. So che qua sono passati attaccanti di un certo valore, cercheremo di fare del nostro meglio”.

Foto: instagram Fiorentina