Palladino: “Non sono preoccupato. Serve pazienza. Mercato? Non ci distrae”

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato in sala stampa dopo la gara contro il Venezia finita 0-0.

Ecco le sue parole: “Le difficoltà ci sono sempre, in ogni partita. Oggi voglio fare i complimenti alla squadra perché ho visto uno step di crescita dal punto di vista della fase di non possesso. Ho visto grande applicazione da parte di tutto, abbiamo rischiato zero nel primo tempo se non qualche palla laterale. C’è da migliorare, nella fase di gioco soprattutto. Stiamo ricostruendo, serve pazienza”.

In vista di giovedì? “Mi aspetto diversi miglioramenti in questa settimana. In questi giorni lavorerò al meglio per arrivare pronti. Ci teniamo, dovremmo fare il nostro gioco con il giusto atteggiamento”.

Sulla contestazione e la pressione del Franchi? “Io ho sentito i tifosi cantare fino al 95′ e li ringraziamo. Loro sono la nostra famiglia. Ovviamente volevamo vincere, ma non sentiamo nessun tipo di pressione. Dobbiamo mantenere positività ed equilibrio. Serve pazienza e loro lo sanno”.

Il mercato distrae? “Io sono nel mondo del calcio da più di 20 anni. Il mercato non ci crea problemi e la squadra l’ha dimostrato in campo. Tutti si sono sacrificati e questo l’ho notato. Voglio soltanto ringraziarli. Colpani? Conosco Andrea benissimo. Lui è arrivato da 20 giorni e ha faticato tanto rispetto agli altri. Va solo ringraziato. Sono sicuro che troverà la sua forma migliore”.

