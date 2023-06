Palladino: “Non ho firmato prima perché volevo rimanere concentrato sul finale di stagione. Ibra? E’ un campione, valuteremo tutto”

Raffaele Palladino in conferenza stampa ha parlato di vari argomenti, quello principale quello legato al rinnovo: “Ci tengo ad aprire la conferenza, volevo ringraziare la società per il rinnovo del contratto. Tra di noi c’è sempre stata grande stima e fiducia, non potevo non restare un’altra stagione qui a Monza. Abbiamo creato una grande famiglia, ringrazio tutti. Ovviamente bisogna chiudere bene questa stagione, la prossima sarà programmata a partire da lunedì. Sappiamo che siamo una società ambiziosa e questo ti stimola a lavorare di più e meglio ancora. Non mi aspetto una rivoluzione, abbiamo già un’ossatura importante e si ripartirà da qui. Il tempo che mi sono preso per firmare era rivolto al voler dare il focus alla squadra e al finale di campionato. Volevamo dare l’annuncio lunedì ma di comune accordo con Galliani lo abbiamo annunciato ieri. Nutro grande stima per il Dottore e il Presidente, c’è grande riconoscenza nei loro confronti”.

Ibrahimovic?: “Sono sincero, non abbiamo parlato di nessun calciatore, vedrò Galliani lunedì e cominceremo a parlare per individuare gli uomini giusti per questo Monza. Zlatan è un campione, valuteremo tutto, per i grandi campioni è ovvio che ci sia sempre spazio, ma anche per tanti altri”.

Foto: Instagram Serie A