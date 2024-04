Palladino: “Non è una sfida tra me e Thiago Motta. Futuro? A fine campionato parlerò con Galliani”

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha presentato la gara di domani contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Non è una sfida tra me e Thiago Motta ma tra il Monza e il Bologna che ritengo essere due squadre molto migliorate rispetto alla passata stagione. Il Bologna sta facendo cose inimmaginabili, va dato merito alla società, all’allenatore e a tutto l’ambiente. Meritano la qualificazione in Champions League. Noi non siamo riusciti a fare qualcosa di straordinario come loro ma abbiamo comunque fatto meglio dell’anno scorso. Non c’è nessun traguardo da tagliare, saremo chiamati ad affrontare un Bologna che sta facendo cose strepitose. Sarà importante andare da loro con una identità chiara”.

Le ultime sconfitte con Torino e Napoli cosa vi hanno lasciato? “Non abbiamo perso la sfrontatezza che ci ha contraddistinto. Con il Napoli per grandi tratti della partita abbiamo fatto bene poi loro hanno fatto gol strepitosi ed è andata in quel modo. Ma il Monza sta molto bene e domani ci misureremo di nuovo con una squadra più forte di noi. Daremo il massimo consapevoli che anche nelle sconfitte con Torino e Napoli le prestazioni sono state giuste. A Bologna servirà una partita di grande livello e personalità, cosa che però non è mai mancata”.

Sull’Europa: “ Il mio futuro sono queste 7 partite, poi ne parlerò con Adriano Galliani a fine campionato”.

Quale sistema di gioco userete per affrontare il Bologna? “Contro il Napoli abbiamo impostato a tre, la mia è una squadra con una grande duttilità. Il Monza ha avuto il coraggio di fare un percorso dalla passata stagione che ci ha permesso di cambiare sistema di gioco e per questo devo fare i complimenti allo staff. Parte sempre tutto dal lavoro settimanale, dall’attivazione tecnica fino al giorno della partita. Io vengo da un’epoca in cui il calcio era diverso e se vuoi giocare da dietro devi avere coraggio. Noi proviamo a farlo, il Bologna prova a farlo e il calcio ormai è improntato in questa direzione”.

Foto: twitter Monza