Palladino: “Non abbiamo mai rischiato, ma è mancata cattiveria e lucidità in attacco”

Al termine della sfida pareggiata per 0-0 contro l’Empoli, dalla sala stampa dello stadio Castellani ha preso la parola il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino. Ecco le sue parole: “Ci sono sia aspetti positivi che negativi in questa sfida. Abbiamo avuto la possibilità di fare male all’Empoli, oggi ci è mancata un pizzico di lucidità e cattiveria. Abbiamo al contempo dato continuità di risultati, rischiando zero facendo un’ottima prestazione con una solidità di squadra complessiva e questo atteggiamento mi è piaciuto. Sono due punti persi però”.

Su Adli: “Sì, sta crescendo tanto: io ho tanta fiducia in lui. Sta crescendo e oggi è entrato molto bene, al pari di tutti quelli che hanno giocato nel secondo tempo. Oggi tutti hanno lavorato da squadra, ora abbiamo fatto un solco che dobbiamo percorrere”.

Sulla difesa: “Io sempre detto che avremmo potuto giocare sia a tre che a quattro. Abbiamo raggiunto una maturità tale per poter giocare in entrambi i modi. Ci siamo difesi bene contro una squadra che aveva fatto male a tante formazioni”.

Su Colpani: “Non è un problema del singolo se non abbiamo fatto gol. Abbiamo sprecato tante occasioni anche con altri elementi offensivi. Certo, tutti possono fare meglio. Oggi sarebbe servita maggiore qualità nell’ultimo passaggio”.

Poi ha proseguito: “A che percentuale siamo? Non lo so dire… una squadra di calcio non ha un limite da raggiungere. Un club deve lavorare sotto tanti aspetti. Noi stiamo bene fisicamente ma abbiamo bisogno di stare insieme: noi stiamo insieme da appena 20 giorni. Vedo però una crescita costante”.

Su Pongracic: “Spero di riaverlo in settimana e di poterlo utilizzare giovedì. Purtroppo ha avuto un problema fisico”.