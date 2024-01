Palladino: “Non abbiamo mai mollato, mi è piaciuto lo spirito. La testa è già all’Empoli”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha così parlato dopo la sconfitta per 5-1 contro l’Inter: “Rimane lo spirito della squadra che non ha mai mollato. Vanno fatti i complimenti all’Inter, poche volte ho visto una squadra con questa mentalità. Nella prima parte hanno avuto quattro grandi occasioni, ci hanno messo in difficoltà. Dopo il 2-0 potevamo crollare ma mi è piaciuto lo spirito della squadra. Abbiamo provato a riaprirla. Come si riparte? Bisogna avere equilibrio. Stiamo facendo un grande campionato, siamo in sintonia con la società. Siamo i primi della parte destra della classifica, noi vorremo rimanere lì. Sappiamo che le prime 10 sono inarrivabili. Abbiamo perso contro una grande squadra, ci sono stati degli errori che analizzeremo ma dobbiamo mantenere la calma e pensare subito all’Empoli. Cercheremo di fare il nostro meglio contro chiunque”.

Sui gol nei primi minuti: “E’ un aspetto che fa riflettere, sto cercando di trovare un rimedio. Farò di tutto per migliorare questa cosa, dipende da tanti fattori. Non è facile riprendere le partite”. E sull’espulsione: “Da quando ho iniziato questo lavoro mi sono promesso di non criticare gli arbitri. Oggi sono andato dal IV uomo con educazione a chiedere educatamente delle spiegazioni e poi sono stato cacciato. Cerco sempre di tutelare la classe arbitrale ma probabilmente non devo chiedere più spiegazioni. La squadra ha cercato di fare del proprio meglio, mi aspettavo di più da qualche giocatore. Cerco di dare una mentalità alla squadra perché vedo che si allenano bene in settimana. Contro queste squadre dobbiamo fare di più”.

Infine, sulle richieste alla prima punta: “Cerchiamo di attaccare gli spazi. La prima punta deve fare da riferimento e proteggere il pallone. E’ ovvio che ci mancano dei gol, ora sta giocando Dany che non è una prima punta. Colombo sta giocando meno ma quando entra ci mette sempre del suo”.

Foto: Instagram Serie A