Palladino: “Nessun litigio con Biraghi. Ribadisco quanto detto ieri”

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo il 7-0 contro il Lask.

Queste le sue parole: “Biraghi? Io ribadisco ciò che ho detto ieri. Si sono dette tante cose false per quanto mi riguarda. Nessun litigio con Biraghi ma solo un confronto tra me, lui e la società e insieme abbiamo preso questa decisione su gennaio. Non c’è nulla da aggiungere. Le mie scelte sono per il bene della squadra e della Fiorentina. Credo che vada rispettata anche la sua scelta, pensiamo solo ad andare avanti per il bene della Fiorentina”

Foto: Twitter Fiorentina