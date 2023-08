Palladino: “Sfida con l’Inter stimolante. Squadra completa al 90%. Miretti e Muriel ci interessano”

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Monza, Raffaele Palladino ha detto: “Dobbiamo prendere il lato positivo delle cose, la sconfitta in Coppa Italia ad esempio ci ha fatto capire cosa abbiamo sbagliato e cosa dobbiamo migliorare. Il significato di questa stagione è particolare perché siamo senza il nostro Presidente Berlusconi che ci manca e ci mancherà, sebbene il Dott. Galliani non ci fa mancare nulla“.

Sul mercato: “Non amo parlare del mercato perché è ancora aperto e tutto può succedere. Sicuramente abbiamo una buona base, il 90% della squadra è stata formata. Manca qualcosina, sicuramente manca un centrocampista e poi vedremo in avanti. Se ci sarà qualche uscita, poi ci sarà qualche entrata, ma adesso dobbiamo concentrarci sulla partita di domani. Con la società c’è grande sintonia.

Miretti e Muriel ci piacciono, ma noi abbiamo una lista di calciatori, quindi fare dei nomi sarebbe sbagliato. La società sa cosa potrebbe servire“.

Poi interviene sul primo match del campionato: “Partire con l’Inter a San Siro è emozionante. E’ stimolante iniziare affrontando una squadra che è arrivata in finale di coppa campioni. Dobbiamo essere in grado di capire che sarà una partita complicata. La forza dell’Inter la conosciamo, è una squadra completa. Proveremo a metterli in difficoltà, pur consapevoli che è la prima di campionato e quindi la condizione fisica, sia loro che nostra, non è ancora al massimo. Queste partite servono anche a capire a che punto siamo con la preparazione della stagione“.

Foto: Instagram Palladino