Palladino: “Lazio forte, ma ce la siamo giocata alla pari. Il bicchiero è mezzo pieno”

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato a Dazn dopo il ko con la Lazio.

Queste le sue parole: “La Lazio è una grande squadra, ma usciamo con grande rammarico. Abbiamo messo in difficoltà la squadra di Sarri, che è molto forte. Mi è piaciuta la personalità, ma potevamo gestire meglio l’ultimo passaggio. Nella ripresa ci sta, ci sono anche i cambi e può cambiare la carica agonistica. Il gol era evitabile, ma non posso rimproverare nulla alla squadra. Eravamo tutti dispiaciuti ma il bicchiere è mezzo pieno. La strada è giusta”.

Nel finale è mancata la reazione?

“C’è stato grande dispiacere per il gol perché era una bella azione, un grande peccato. La reazione c’è stata, anche con un po’ di ritardo, ma la squadra era molto stanca. Molti giocatori avevano giocato anche domenica, è mancato un pizzico di agonismo. Non posso rimproverare nessuno, tutti hanno fatto una grande partita”.

I cambi hanno fatto la differenza: “Sì hanno alzato il livello di gamba, intensità e struttura, ma non abbiamo mai sofferto. Ero sicuro che superati quei 10 minuti potevamo uscire. Abbiamo preso gol nel momento peggiore, prima dei cambi che erano già pronto. Ma sono felice e soddisfatto. No, non ho emulato la Salernitana, ho cercato di preparare bene la partita con idee di gioco”.

Foto: Instagram Monza