Palladino: “L’atteggiamento sarà fondamentale, faremo una grande partita”

Le parole di Raffaele Palladino a Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro il LASK. Qui di seguito le parole del tecnico della Fiorentina.

“L’atteggiamento stasera è fondamentale. Abbiamo visto che in Conference League troviamo squadre che difendono bene. Dipenderà da noi, dalla nostra attenzione e qualità, dal nostro riconoscere gli spazi liberi. Dobbiamo mettere in difficoltà gli avversari con un atteggiamento giusto da squadra solida. Ma la squadra è carica, i ragazzi sono concentrati e sono sicuro che faranno un’ottima partita”.

Su Bove e Sottil: “Bove aveva caratteristiche diverse da Sottil, che ora sta facendo ottime cose anche in non possesso. Edo mi dava grande diagonali e solidità ma Sottil sta lavorando bene come Beltran sottopunta e anche Gudmundsson. I primi difensori di questa squadra sono gli attaccanti, questa è la forza di questa squadra. Non è il singolo ma tutto il contesto che sta lavorando bene. Quando ci difendiamo bene, attacchiamo bene”.

Foto: Instagram Palladino