Palladino: “La stanchezza non deve essere un alibi. Comuzzo? Non mi prendo meriti per la sua convocazione”

Ai microfoni di DAZN, è intervenuto il tecnico viola Raffaele Palladino poco prima del fischio di inizio di Fiorentina-Verona, in programma questo pomeriggio al Franchi.

“Credo che la stanchezza sia solo un alibi in questi momenti qua, adesso c’è bisogno di affrontare questa gara. Dipende tutto dalla nostra mentalità e da quanto riusciamo a mettere in campo. Ritorno di Kean? Sono tutti giocatori importanti e Moise è parte integrante della rosa. Le assenze di Gudmudsson, Pongracic e Cataldi sono anche pesanti: dobbiamo recuperare tutti per continuare a giocare da squadra.”

Il tecnico ex Monza parla poi della convocazione del difensore Comuzzo in Nazionale: “Non mi prendo meriti per la sua convocazione. Metto in campo chi lo merita e Comuzzo ha dimostrato di meritare il campo: sul terreni di gioco è un soldato, in ogni giorno e in allenamento. Deve ancora crescere e migliorare, ma ha il tempo dalla sua parte.”

Foto: Instagram Palladino