Palladino: “La squadra ha deciso di alzare l’asticella, ce la giocheremo contro chiunque”

L’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, ha presentato in conferenza stampa la partita di Serie A in programma domani alle 18 contro il Milan. I brianzoli, reduci da otto risultati utili consecutivi in campionato, sono al decimo posto con ventinove punti i ventidue gare disputate. Alcune parole del tecnico: “Nella vita servono sempre delle ambizioni e cercheremo di giocarcela con tutti, come abbiamo sempre fatto. Anche all’andata secondo me è stata fatta una buona partita, forse ci sono stati degli errori individuali. Sono sicuro che contro il Milan faremo una grande prestazione, consapevoli che affrontiamo una squadra piena zeppa di campioni. E’ stata data continuità al lavoro, ma il vero salto di qualità lo abbiamo fatto dal punto di vista mentale specie fuori casa e contro squadre superiori. Quando siamo andati a giocare fuori casa con la giusta mentalità abbiamo dimostrato che siamo sulla strada giusta”.

Carlos Augusto: “Purtroppo Carlos Augusto non sarà convocato”.

Obiettivo: “Alzare l’asticella è un desiderio della squadra, abbiamo avuto un bel confronto fra di noi. Ed ho capito che hanno voglia di fare qualcosa di importante. Non sappiamo dove possiamo arrivare, ma con umiltà e gara dopo gara ce la giocheremo contro chiunque. Sottolineo sempre con la giusta mentalità. E noi di testa stiamo bene, anche fisicamente. E’ uno stimolo percepire che i miei calciatori vogliono fare tanto. A me gratifica. Europa? Non ci siamo prefissati un posto in classifica, siamo una neopromossa ed il focus resta sempre quello della salvezza. La quota salvezza non è ancora chiara”.

Pessina e Ibrahimovic: “Certo che temo Ibra, giocatore incredibile che ho conosciuto ai tempi della Juventus. Ma non c’è solamente lui nel Milan, tanti i campioni a loro disposizione. Pessina è un giocatore eccezionale, per noi fondamentale. Può giocare in ogni zona del campo”.

Foto: Instagram Palladino