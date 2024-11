Palladino: “Kean lo volevo già a Monza. Se possiamo rimanere in alto? Dipende solo da noi”

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, in conferenza stampa ha analizzato la vittoria in casa contro il Verona.

Queste le sue parole: “Se possiamo rimanere in alto? Dipende solo da noi e da come ci alleneremo. I frutti che raccogliamo la domenica dipendono da come lavoriamo. A me non importa la classifica, ma la crescita del singolo. Voglio dedicare questa vittoria a Ikonè. Su Kean? Io Moise lo volevo già a Monza. L’ho puntato da tanto tempo, vedevo in lui un grande calciatore. Ha tutto per essere un attaccante di livello. Sta lavorando bene, ma il merito è anche della squadra. Abbiamo difeso tutti insieme, da Sottil a Beltran. Oggi non era una gara semplice. Noi siamo alla ricerca della maturità. Non è facile vincere in Serie A, dobbiamo imparare a capire come giocare e quando possiamo attaccare mentre quando dobbiamo difendere. “

Sui tifosi: “Ogni volta che sono venuto qui ho sempre sentito cantare i tifosi della Fiorentina. Vedere tutto questo entusiasmo è bellissimo. Quando vado in giro per Firenze mi piace vivere la gioia di questa città. Però non dobbiamo illuderci, arriveranno tempi in cui non vinceremo”

Comuzzo? “Era strano che le Nazionali non lo prendessero in considerazione. Ha lavorato bene giorno dopo giorno. Sono contento, ma adesso arriva il difficile. Deve continuare così. Sul trequartista? Mi piace molto come ruolo e Lucas lo sta facendo alla grande. Beltran vede calcio e interpreta in maniera perfetta il ruolo”.

Se guardo Inter-Napoli? “Stasera mi riposo, non mi interessa il risultato. Ma se pareggiano…

Su Sottil? “Su Riccardo potrei dire tante cose. Con lui ho avuto un confronto da uomo nel mio ufficio circa un mese fa e da quel momento ha svoltato la sua stagione. Lui è cresciuto molto e adesso si è convinto a dare un qualcosa in più. Può fare di più in fase offensiva, ma sono sicuro che migliorerà. Gudmundsson? Sta recuperando. Ci vorrà ancora un po’ di tempo, spero di averlo con me a breve. Cataldi? Ha avuto un problema al tallone. Oggi non volevo rischiarlo”.

Foto: sito Fiorentina