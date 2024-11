Palladino: “Kean ha sofferto, ora raccoglie i frutti. Dedico la vittoria al presidente”

Un Palladino orgoglioso quello presentatosi ai microfoni di DAZN, dopo la fondamentale vittoria in casa del Como (0-2), che alimenta i sogni di gloria viola. E come non può esserlo, dato lo stato di grazia dell’intera squadra, ancor più nello specifico di Moise Kean, ancora in gol. Qui di seguito le parole del tecnico della Fiorentina.

“I ragazzi hanno due cose fondamentali. Motivazioni e valori. Vogliono sempre crescere negli allenamenti e nelle partite. Poi ci sono i valori umani. Sono soddisfatto di quello che i ragazzi stanno facendo e di come lo stanno facendo. Non era facile dopo la sosta e i tanti complimenti. Noi siamo Beltran che rincorre e difende come un difensore. Siamo Sottil che entra e fa la differenza. Siamo De Gea che para come un ventenne. Non abbiamo fatto però nulla. C’è unione, spirito di squadra. Si è creato qualcosa di meraviglioso. Faccio i complimenti al Como e a Fabregas che ci ha messo in difficoltà. Contenti del quinto clean sheet fuori casa. Dedico la vittoria al presidente che domani compie gli anni e ai tifosi che sono il nostro dodicesimo uomo. Kean? Moise oggi non ha fatto la sua migliore partita. Però si guarda il gol. Io non guardo solo quello. Su di lui è stato fatto un grande lavoro. Ma il merito è soprattutto suo perché si è messo a disposizione, ha sofferto e ora raccoglie i frutti. Può e deve continuare a crescere”.

E sulla sfida contro l’Inter si esprime così: “Bella soddisfazione. Però ho detto ai ragazzi di godersi al serata e poi pensare alla Conference. Abbiamo tante partite da qui a gennaio. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Dobbiamo essere competitivi su tre fronti”.

Foto: Instagram Palladino