Palladino: “In campo la squadra migliore. Gudmundsson? Sarà il nostro primo acquisto di gennaio”

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino, ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio di Fiorentina-Napoli. Qui di seguito le sue dichiarazioni a DAZN.

“Ho messo in campo la squadra migliore per mettere in difficoltà una grande squadra come il Napoli, i ragazzi sanno cosa devono fare. Il Napoli gioca tanto con catene, fa tante rotazioni e dobbiamo assorbirle bene. L’abbiamo preparata così, sono una squadra fisica, forte ma alla squadra ho chiesto personalità sperando che sia una notte magica”.

Su Gudmundsson: “Gud ha bisogno di minutaggio e allenamenti, in questo periodo con tante partite ho cercato di darglielo. Ho grande fiducia in lui e lo sa, lo aspettiamo perché sarà il nostro primo acquisto di gennaio”.

Su Sottil: “Riccardo ha fatto un grande percorso, ha sofferto un po’ all’inizio nello stare fuori ma poi è cambiato sul piano dell’atteggiamento, è un giocatore imprevedibile e sono felice di lui ma anche della crescita di altri ragazzi come Comuzzo e Richardson”.

Foto: Instagram Palladino