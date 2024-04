Palladino: “Il nostro percorso è meraviglioso. Ora alziamo l’asticella”

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino, a pochi istanti dal calcio d’inizio della gara da giocare in casa contro il Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, ai microfoni di DAZN:

“Percorso meraviglioso dalla passata stagione a quest’anno. Ci troviamo in una bella posizione in classifica e deve essere un orgoglio. Siamo consapevoli che adesso è il momento di alzare l’asticella provando a mettere in difficoltà una squadra molto forte come è il Napoli. Ci aspettiamo un Napoli che ha voglia di riscatto. Sono 11/11 di quelli che hanno vinto il campionato lo scorso anno ma per noi deve essere una motivazione”.

Foto: sito Monza