Palladino: “Il gruppo è unito, dette tante bugie. Dedichiamo la vittoria a noi stessi”

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino (espulso a fine gara insieme a Baroni), è intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria rimediata in casa della Lazio per 2 a 1, dopo le delusioni e i mancati risultati delle ultime settimane.

“La vittoria di oggi ci ha dato la scintilla che necessitavamo. I risultati non sono stati positivi, ma come ho sempre detto il gruppo è compatto e non come tante bugie che sono state dette e scritte. Queste bugie hanno fatto male al gruppo, i ragazzi avevano voglia di rivalsa e lo hanno dimostrato davanti una grande squadra come la Lazio. È stata una grande dimostrazione di personalità, dedichiamo la vittoria a noi stessi. Folorunsho è il nostro jolly, può giocare ovunque e ci dà grande energia. Sono felice per Pongracic, lo abbiamo recuperato e ha sofferto tanto a star fuori. Gudmundsson ha trovato la forma migliore e siamo felici, ma a prescindere dai singoli tutti hanno fatto una grande prestazione e anche chi era in panchina è stato dentro la partita. Oggi ho visto che la squadra è scesa in campo come deve sempre fare. In questo mese ci è mancato qualcosa, sicuramente. Oggi però l’ho visto, ci siamo difesi e abbiamo attaccato da grande squadra. Abbiamo messo in grande difficoltà la Lazio e potevamo andare sullo 0-3, poi ci siamo abbassati. Quello che abbiamo fatto nel secondo tempo non deve accadere, non ci dobbiamo abbassare troppo ma noi dobbiamo avere in mente i primi 30-35 minuti ed è stata fatta una grande prestazione”.

Poi continua: “Sono deluso per le tante bugie scritte, si è parlato di gruppo disunito, di terrore al Viola Park. Queste sono falsità, queste sono persone che vogliono il male della Fiorentina. Per questo sono deluso, criticate me e criticate il gioco, non scrivete falsità perché non fa bene ai ragazzi, alla società e ai tifosi. Abbiamo giocato un grande primo tempo con qualità, poi abbiamo smesso ma potevamo fare il 3-0 già nel primo tempo. Spesso abbiamo riconsegnato presto il pallone alla Lazio, non abbiamo le qualità per difenderci tutti nella nostra area, se il palo va dentro stiamo parlando di altro e questo deve essere un segnale”.

Sull’arbitraggio: “Ci sono arbitri che non sanno gestire un certo tipo di partita. Oggi è stata una bella partita, con due squadre che si sono picchiate ma con rispetto. Ci sono stati tanti errori assurdi, una gestione dei cartellini inspiegabile e dispiace perché bisogna migliorare tutti”.

Cosa ha fatto la differenza: “Il cuore e l’energia che ha messo in squadra, ho visto gente uscire con i crampi e gente che ha finito con i crampi e non avevo più cambi. Ormai in Serie A devi difendere e attaccare insieme, è lo spirito che fa la differenza. Ho visto negli occhi dei ragazzi quell’energia che era mancata nell’ultimo mese e questo mi è piaciuto. Abbiamo preparato benissimo la partita, abbiamo costruito a tre e a quattro con Mandragora, ma la cosa che mi è piaciuta è lo spirito”.

Foto: Instagram Palladino