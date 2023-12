Palladino: “Il Genoa di Gilardino è difficile da affrontare. Valentin Carboni sta avendo una crescita straordinaria”

Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha parlato alla vigilia della gara con il Genoa.

Queste le sue parole: “Il Genoa è una squadra difficile da affrontare e noi dobbiamo dare un grande impatto emotivo alla sfida perché i punti cominciano a essere pesanti. Ho studiato Alberto Gilardino, lo conosco da tanto tempo. Dovremo avere atteggiamento giusto”

Come sta Armando Izzo? Cosa si aspetta da Mota Carvalho? “Con Dany ho parlato, sa cosa voglio e cosa mi aspetto da lui. Può dare di più e deve farlo. Gli voglio bene, il mio compito è cercare di tirare fuori il 100% da ogni singolo calciatore. Se un giocatore non rende mi faccio anche io delle domande su come posso metterlo a suo agio. Sono sicuro che troverà le sue giocate e la sua continuità. Izzo invece spero di recuperarlo in settimana. Martedì dovrebbe rientrare con il gruppo e se tutto va bene ci siamo”.

Su Valentin Carboni: “Valentin è un ragazzo che mi piace tanto. Per atteggiamento mi piace molto. Il primo ad arrivare, l’ultimo ad andare via. Ha la mentalità giusta nel lavoro quotidiano e ha fatto una settimana davvero alla grande. Deve sempre continuare a lavorare così, lui ma anche tutti gli altri giovani della rosa”.

Quali sono le condizioni di Vignato? “Soffre del solito problema agli adduttori, ha fatto un percorso oculato mettendo a disposizione esperti e altro. Sembra che abbiamo intrapreso la strada giusta, martedì rientrerà con il gruppo. Sensazioni buone”.

Foto: Instagram Serie A