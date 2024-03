Palladino: “Il Cagliari ci ha fatto giocare in maniera sporca, ma bisogna vincere anche questo tipo di partite”

Il Monza ha battuto per 1-0 il Cagliari, grazie al gol su punizione siglato da Daniel Maldini. Queste le parole, rilasciate al termine della sfida con i sardi, del tecnico della formazione Raffaele Palladino, ai microfoni di DAZN:

“Non ho ancora visto la classifica, siamo orgogliosi di ciò che stiamo raccogliendo. Mi sento fortunato, perché alleno un grande gruppo. Ringrazio i ragazzi per il carattere e senso di appartenenza mostrati oggi. Vogliamo essere la mina vagante e rompere le scatole a tutti in queste ultime nove gare. Non era il nostro obiettivo stagione, il nostro scudetto era confermare la salvezza dell’anno scorso, l’abbiamo raggiunto e ora possiamo giocare con leggerezza, entusiasmo e tanta voglia di stupire. Abbiamo fatto undici “clean sheet. Vittoria importante, il Cagliari ci ha fatto giocare in maniera sporca, però bisogna vincere anche queste partite non belle. Maldini è un gran talento, fino al gol è stato sottotono, però ha grandi qualità tecniche oggi ha avuto grande personalità nel prendersi la palla e fare un gol del genere. Ho cercato di dargli fiducia e stimolarlo ogni giorno, probabilmente è stato etichettato dal cognome pesante e si sentiva questo addosso, soprattutto a livello mediatico. Ora è pronto per fare la differenza e ci sta dando una grande mano. In settimana lavoriamo tanto, pretendo tanto in quelle due ore giornaliere d’allenamento, per reggere i ritmi delle squadre piu forti devi compensare con la corsa e l’intensità. Come staff siamo davvero fortunati ad avere un grande gruppo, sono soddisfatto delle soddisfazioni che si stanno meritando i ragazzi”.

Foto: Instagram Monza