Palladino: “Ieri abbiamo visto che tutto è possibile. Vogliamo fare una prestazione di livello con la Juve”

Intervenuto ai microfoni ufficiali del Monza, Raffaele Palladino, ha così parlato alla vigilia della sfida contro la Juventus di Coppa Italia: “Servirà un Monza aggressivo, che abbia fame e che voglia fare la prestazione. Abbiamo visto ieri in Napoli-Cremonese che tutto è possibile. Affrontiamo una squadra forte che ha voglia di rivincita e di rivalsa ma noi dalla nostra parte abbiamo grande entusiasmo e voglia di fare bene. Dobbiamo cavalcare questo momento e mettere impegno e il giusto atteggiamento. Vogliamo andare a Torino a fare una prestazione di livello, ci teniamo, in una grande vetrina”.

Poi ha proseguito commentando le dichiarazioni di Galliani: “Galliani e Berlusconi parlano sempre bene e le loro parole sono emozionanti e ci mettono carica. Ci trasmettono grande mentalità vincente, quella che dobbiamo coltivare ogni giorno. Siamo felici di dare soddisfazione alla proprietà”.

Infine, ha così risposto alla domanda in vista della prossima sfida contro il Sassuolo: “Influenzerà le scelte? No, le scelte sono facili perché ho un grandissimo gruppo di ragazzi. Chiunque va in campo dà il 100%, sono sereno sotto questo punto di vista. Ogni giorno i ragazzi mi danno grandi risposte, stanno facendo un grandissimo lavoro e un grande campionato. Stiamo facendo un percorso di crescita, abbiamo consapevolezza e andremo a Torino cercando di fare una grande prestazione”.



Foto: Instagram Palladino