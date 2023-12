Palladino: “I ragazzi ci hanno messo anima e cuore. Il Milan? Proveremo a regalare una soddisfazione a Galliani”

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il successo ottenuto dal suo Monza all’U-Power Stadium contro il Genoa firmato Dany Mota: “Abbiamo fatto una ottima partita, non dobbiamo guardare troppo avanti. La squadra ha lavorato con grande spirito, la sconfitta con la Juve ci ha dato energia positiva. I ragazzi ci hanno messo cuore e anima, ci siamo anche un po’ sporcati, è stata la vittoria del gruppo e siamo molto soddisfatti. Questo è un grande gruppo, ogni giorno mi danno tanto, eravamo in emergenza in difesa ma i ragazzi l’hanno voluta. Ero sereno prima della partita perché li vedevo molto carichi. Adesso ci riposiamo un giorno e poi penseremo al Milan”.

Verso la sfida contro il Milan a San Siro: “Il nostro presidente ci manca tanto, ha fatto la storia del Milan, sarà una partita emozionante. Cercheremo di regalare una soddisfazione al dottor Galliani. Sappiamo che il Milan è forte, ma noi stiamo bene e abbiamo una bella classifica. Dobbiamo recuperare e fare una grande partita a San Siro”.

Foto: Instagram Palladino